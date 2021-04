Is Levenslang met dwang er voor de kandidaten, of omdat Jan iets te doen moest hebben?

Reacties na afgelas­ting Oranjedag: ‘Ik kon niet wáchten om weer voor grote mensenmas­sa te staan’

20 april Een aantal artiesten heeft zich voor het eerst uitgelaten over de commotie die is ontstaan rond 538 Oranjedag. Het evenement, dat zaterdag zou plaatsvinden, werd vanmiddag geannuleerd. Gerard Joling reageert teleurgesteld: ,,Net als alle andere artiesten leek het me héérlijk om weer eens ‘gelucht’ te worden.”