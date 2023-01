Isa Hoes rouwt om overleden actrice Ghislaine Pierie: 'Zo onwerkelijk’

Het overlijden van R ozengeur & wodka lime -actrice Ghislaine Pierie komt hard binnen bij Isa Hoes. De twee waren ooit samen te zien in de soapserie. ‘Weer een mooi mens uit ons midden gerukt maar in mijn hart blijf je gewoon!’, aldus Hoes.

Afgelopen weekend werd bekend dat Pierie op 53-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. De actrice was tussen 1999 en 2002 te zien in de serie Westenwind. In Rozengeur & wodka lime (2001-2006) speelde Pierie zes seizoenen lang de rol van Babette van Woensel. Daarna kwam haar acteercarrière op een laag pitje te staan en werkte ze als kok. Zo werd ze sous-chef bij restaurant De Plantage in Amsterdam.

Hoes, die de rol van masseuse Catherina Donkersloot op zich nam in de serie, staat maandag stil bij het overleden van haar voormalig collega. ‘Mooie, lieve Ghislaine is overleden. Zo onwerkelijk en verdrietig! Ik genoot altijd zo van jouw Babette in RZWL!’, schrijft ze op Instagram. Ze vervolgt: ‘Weer een mooi mens uit ons midden gerukt maar in mijn hart blijf je gewoon! Sterkte voor allen die je lief hadden.’

