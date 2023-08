Isaac wint Een jaar van je leven en gaat bijna 850.000 euro rijker naar huis

Nikkie de Jager in ziekenhuis na operatie aan cyste bij billen: ‘Was totale nachtmer­rie geworden’

YouTube-ster Nikkie de Jager (29) ligt in het ziekenhuis nadat ze is geopereerd aan een cyste. Die had ze al anderhalf jaar, maar de afgelopen dagen waren een ‘nachtmerrie’ omdat de groeiende plek pijn deed. Nu de cyste weg is, heeft De Jager vooral lol om een bijwerking van de operatie.