Italiaanse actrice Monica Vitti (90) overleden

Tientallen zangeres­sen sturen open brief aan sector na aflevering Boos

Tientallen zangeressen hebben een open brief gestuurd aan de muzieksector waarin zij seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muziekindustrie aankaarten en suggesties doen om dit aan te pakken. Dat doen zij naar aanleiding van de aflevering van Boos over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In totaal ondertekenden 29 vrouwen de brief, onder wie Glennis Grace, Claudia de Breij, Aafke Romeijn, Esmée Denters en Hadewych Minis.

15:52