Italiaanse film- en operalegende Franco Zeffirelli (96) overleden

Zeffirelli regisseerde veel opera's in Italië maar ook in de VS waaronder Tosca met Maria Callas. Met de Metropolitan Opera in New York maakte hij onder meer La bohème en Turandot. Ook maakte hij films als 'Romeo en Julia', 'La Traviata' en 'De Getemde Feeks'.



De artiest werkte samen met sterren als Jon Voight, Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Alec Guinness en Faye Dunaway. Ook zat de geboren Florentijn in de Senaat. De burgemeester van Florence reageerde bedroefd op de dood van zijn beroemde plaatsgenoot. ,,Vaarwel maestro. Florence zal u nooit vergeten", schreef burgemeester Dario Nardella op Twitter.