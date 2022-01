Ivo Niehe: ‘Eer om in TV Show ook met minder bekenden te scoren’

Dank voor alle (misschien iets te overdreven, maar fijne) aandacht voor ons programma. Wat ik nooit doe, is een kleine reactie sturen. Maar in alle publicaties gaat het altijd om de usual suspects. En dat terwijl we een redactie hadden die er eer inlegde om ook de meest boeiende, vaak minder bekende gasten te scoren. Sterker, de laatste tien jaar lag daar de focus op. Toegegeven, in onze promo's gebruiken we maar al te graag de Streisands, Bowies en Dions van deze wereld. Maar alleen al om de redactie te eren, wie we nooit ergens tegenkomen: Henry Kissinger, Edith Eger, Benjamin Ferencz, de 104-jarige hoofdaanklager van het Neurenberg- tribunaal, Bernard Haitink, Gerald Ford, Rudolph Nurejev, Isabel Allende, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Abdullah Kurdi (de vader van het aangespoelde jongetje), Corneille, Hannah Goslar, de Engelse die via de Duitse en Engelse ambassade en uiteindelijk zelfs door tussenkomst van Clinton haar door haar man ontvoerde zonen terugkreeg, enfin, de lijst is schier eindeloos.



Juist de combinatie van bij een maximaal aantal kijkers bekende figuren met grootheden uit deze categorie, blijkt een van de geheimen te zijn waardoor we het zo lang hebben volgehouden. Misschien een idee om ooit een serietje Uit Ivo's Archief te maken, met alleen de Oliver Sacksen en Frank Zappas. Nou ja, wilde het gewoon even kwijt.