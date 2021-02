J.J. Abrams werkt aan nieuwe Superman-film

J.J. Abrams werkt aan een nieuwe speelfilm over Superman. De Star Wars -regisseur is als producer bij het project van filmstudio Warner Bros. betrokken, meldt The Hollywood Reporter . Schrijver Ta-Nehisi Coates is aangetrokken voor het script.

,,Er is een nieuw, krachtig en ontroerend Superman-verhaal dat nog moet worden verteld”, stelt Abrams. ,,We zijn ontzettend blij om samen te werken met de briljante meneer Coates om dat verhaal naar het grote scherm te brengen, en we zijn het team van Warner Bros. ontzettend dankbaar voor de kans.”

Het is nog onduidelijk waar het verhaal precies over gaat maar bronnen vertellen The Hollywood Reporter dat het hoogstwaarschijnlijk om een Black Superman-film gaat. Acteur Michael B. Jordan probeerde in 2019 een soortgelijk project bij de filmstudio van de grond te krijgen, maar dat lukte toen niet. Mogelijk wordt hij gevraagd voor een rol in deze film.

Superman was in 1978 voor het eerst op het witte doek te zien, met Christopher Reeves in de hoofdrol. De laatste acteur die de cape van de superheld droeg was Henry Cavill in Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) en Justice League (2017).