J.K. Rowling en Salman Rushdie ondertekenen open brief tegen afrekencultuur

10 redenen waarom je Jaws weer in de bios moet zien

9:30 De hoofdrol mag zijn weggelegd voor een stuk schuimrubber waarbij de stiknaden duidelijk zichtbaar zijn, volgens verslaggever Gudo Tienhooven is Jaws de beste film aller tijden. Tien redenen waarom de monsterhit – morgen terug in de bioscopen – ook 45 jaar na dato nog steeds het (her)ontdekken waard is.