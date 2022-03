Jada (6) krijgt eerste knipbeurt na chemo, Chantal Bles en Robert Doornbos apetrots: ‘Mooiste haar ooit’

VIDEO Spaanse inzending songfesti­val komt ‘gewoon’ uit Vel­sen-Noord: ‘Schreef het eigenlijk voor J.Lo’

Het klinkt alsof het is geschreven in Sevilla, Madrid of Barcelona, maar de Spaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival komt gewoon uit Velsen-Noord. De Nederlandse producer Arjen Thonen componeerde Chanels lied SloMo eigenlijk voor Jennifer Lopez, maar toen de latin wereldster niet toehapte, vond het zijn weg naar Turijn.

22 maart