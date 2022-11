Jaimie kiest luchtig topje ondanks de kou en stralende Leontine showt nieuwe look

Opluchting bij Floor Jansen na verwijde­ren tumor en lymfeklier: ‘Geen uitzaaiin­gen’

De operatie die zangeres Floor Jansen (41) onlangs onderging nadat bij haar borstkanker was vastgesteld, blijkt volledig succesvol te zijn geweest. De Nightwish-ster is officieel kankervrij en de ziekte is niet uitgezaaid. ‘Ik voel enorme opluchting.’

18 november