Jaimie Vaes en Afshin Momadi na enkele maanden weer uit elkaar

Jaimie Vaes is weer vrijgezel. De ex-vriendin van rapper Lil Kleine laat vrijdag aan RTL Boulevard weten weer single te zijn. Vaes had sinds afgelopen zomer een relatie met dj Afshin Momadi.

Vaes maakte in juli bekend een relatie te hebben met Momadi. De dj was toen al langere tijd als gewone vriend in haar leven, vertelde ze destijds. ,,Wij kennen elkaar heel lang. Ik denk al een jaartje of twaalf. Hij is een hele goede vriend van mij altijd. Ik had geen behoefte aan een relatie, maar het is zo gelopen.’’

Vaes vond het wel zo fijn dat ze Momadi al lang kende. ,,Als je partner ook je beste vriend is, dan voel je je zo op je gemak. En dat heb ik nu met hem. Hij is in heel veel fasen van mijn leven erbij geweest, de leuke en ook de minder leuke dingen. Dus voor dit moment vult hij mij heel goed aan.’’

Eerder was Vaes samen met rapper Lil Kleine. Ze was ‘gewoon op’ tijdens haar relatie met de rapper, vertelde de realityster eerder in het programma Boerderij van Dorst. ,,Heel mijn lichaam was gewoon één grote stressbal.’’ Na de breuk volgden veel rechtszaken over de verdeling van hun eigendommen, zoals horloges en broodroosters.

De twee stonden in januari voor het laatst voor de rechter, vanwege de omgangsregeling van hun zoontje Lío.De advocaten van beide partijen zeiden na afloop dat er afspraken zijn gemaakt over videobellen en eens in de twee weken fysiek contact.

