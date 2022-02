Jaimie Vaes laat na arrestatie Lil Kleine van zich horen met video met zoontje

Update Glennis Grace blijft vastzitten na gevecht in supermarkt zaterdag

Zangeres Glennis Grace en haar 15-jarige zoon blijven voorlopig vastzitten nadat ze zaterdagavond zijn aangehouden na een gevecht in een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De politie laat weten geen verdere mededelingen meer over de zaak te willen doen.

18:01