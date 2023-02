Jaimie Vaes: Lil Kleine sloeg Koen Kardashian blauw oog en gebroken tand toen hij voor me opkwam

Met videoRapper Lil Kleine heeft influencer Koen van Dijk in 2021 een blauw oog en een gebroken tand geslagen toen die tijdens een ruzie opkwam voor zijn beste vriendin Jaimie Vaes. Dat stelt zij donderdag in een interview met youtuber Robbert Rodenburg. Ze smeekte Koen Kardashian, zoals hij beter bekend is, te liegen over het incident.

Nienke Hoogervorst, de advocaat van Lil Kleine, laat aan deze site weten niet op de uitlatingen te willen reageren. In het bijna anderhalf uur lange gesprek vertelt Vaes uitgebreider dan ooit over haar relatie met Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet. Het vermeende geweld van haar ex-verloofde, tegen wie ze aangifte deed van mishandeling, richtte zich volgens Jaimie niet alleen op haar.

,,Als mensen het voor mij opnamen... En die waren er vaak bij, want wij leefden een heel sociaal leven. Er waren altijd vrienden over de vloer. Mijn vrienden, zijn vrienden. Als er werd ingegrepen door derden, werd dat niet geaccepteerd’’, verwijst ze naar Lil Kleine. ,,Mijn beste vriendje Koen is daar natuurlijk vaak de lul in geweest.’’

Vaes beschrijft een incident op Ibiza, waarbij tijdens een autorit spanning ontstond tussen haar en Lil Kleine. Ze logeerde in het huis van een vriend en vond de ‘energie’ van de rapper die dag dermate agressief dat ze zich ‘uit schaamte’ niet met hem bij de vriend durfde te vertonen. Toen ze vertelde dat ze Lil Kleine daarom elders wilde laten afzetten, zou hij haar hebben ‘aangevallen’ in het bijzijn van Koen.

Quote ‘Alsje­blieft, zeg hier niks over. Zeg maar dat het een verkeerd fillertje is geweest dat je onder je oog hebt geprikt’, smeekte ik Jaimie Vaes

,,Koen kwam voor mij op en kreeg toen een volle spetter’’, aldus Jaimie. ,,Hij miste een stukje van zijn tand, hij had een blauw oog.’’ Een foto van de gehavende Koen kwam in de media, waarbij werd gespeculeerd dat Lil Kleine hem zou hebben geslagen. Destijds was net in het nieuws geweest dat de rapper was gearresteerd vanwege vermeende mishandeling van Vaes in een hotelkamer, ook op Ibiza.

‘Hij was klaar met mij’

Vaes beschrijft hoe ze Koen smeekte over het incident te liegen. ,,‘Alsjeblieft, zeg hier niks over. Zeg maar dat het een verkeerd fillertje is geweest dat je onder je oog hebt geprikt’. Van dat soort momenten heb ik er nog wel meer.’’ Koen vertelde inderdaad niet in het openbaar wat er was gebeurd. Hij was wel ‘even helemaal klaar’ met Jaimie, zegt ze. Inmiddels zijn ze weer goed bevriend, hij deelt het interview vandaag ook op Instagram.



Incidenten als dit, waarbij Vaes vrienden vroeg voor haar te liegen, vond ze lastiger dan haar eigen zwijgen over het vermeende geweld. ,,Dat kon ik aan mezelf verklaren. Om ook nog eens dat te vragen van mijn vrienden... dat is moeilijk’’, zegt ze licht geëmotioneerd.

Aangifte niet alleen vanwege auto

Jaimie Vaes en Lil Kleine gingen begin vorig jaar uit elkaar nadat zij beelden had gelekt waarop te zien was hoe de rapper haar uit een auto sleepte. De artiest werd opgepakt, het Openbaar Ministerie doet nog altijd onderzoek.

Onlangs werd bekend dat hij niet langer wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling, maar van een poging tot mishandeling. Vaes benadrukt in het interview dat ze niet alleen aangifte tegen haar ex deed vanwege het auto-incident, maar vanwege een reeks eerdere gebeurtenissen. Ze legde daarover door de jaren heen naar eigen zeggen een dossier aan.

