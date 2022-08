Jaimie Vaes maakt podcast over huiselijk geweld en acties Lil Kleine: ‘Uitlekken video was redding’

Jaimie Vaes heeft in samenwerking met het tijdschrift LINDA.meiden een podcast gemaakt over huiselijk geweld. De influencer praat daarin, samen met hulpverlener Johannes Dijkstra van expertise- en behandelcentrum Fier, met andere slachtoffers.

In de eerste aflevering van de podcast Hartzeer, die morgen verschijnt via Podimo en Lindameiden.nl, is Vaes de hoofdgast en vertelt ze over wat zij zelf heeft meegemaakt met haar ex Lil Kleine. De serie bestaat uit vijf afleveringen.

In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe Lil Kleine het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling en verbrak de relatie met de rapper, met wie ze ook een zoontje heeft. Achteraf gezien is die video ‘de redding’ voor Vaes geweest. ,,Dit was nodig om weg te gaan. Anders had hij mij waarschijnlijk weer gemanipuleerd en zou ik degene zijn geweest die sorry zegt voor zijn daden. Ik ben ervan overtuigd dat dit zo heeft moeten zijn, want nu ben ik wel los van hem gekomen.’’

Op straat

Ook vertelt ze over de tijd na de breuk van de twee, toen zij en haar zoontje Lío het huis uit werden gezet door de rapper. ,,Lío en ik zijn van de ene op de andere dag letterlijk op straat gezet met de woorden: zoek het maar uit,’’ vertelt ze. ,,Als ik onderuit was gegaan, wie zorgt er dan voor Lío? Ik hoef geen Chanel-kleren voor mijn kind, maar we moesten alles opnieuw kopen. Niks mocht ik meenemen, er kon nog geen luier vanaf. Hij heeft ons echt laten vallen. Dat hij laatst aangaf twee uurtjes te willen chillen met Lío gaat er bij mij dan niet in. Eerst maanden niks van je laten horen en dan dit? Dat doe je dan alleen voor Instagram, dat is geen ouderschap.’’

Inmiddels gaat het steeds beter met Vaes. Ze heeft ook een nieuwe liefde met wie ze het ‘ontzettend leuk’ heeft. ,,Ook al heb ik in een verknipte relatie gezeten, dat betekent niet dat ik nu geen leuke en gezonde liefdesrelatie zou kunnen ervaren.”

