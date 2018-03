Jamai verbreekt banden met Idols: 'Het is voor mij klaar'

De song waarmee hij direct na zijn Idols-zege zijn naam vestigde, Step Right Up, heeft hij rigoureus van zijn repertoire geschrapt. ,,Ik zing dat nummer nooit meer. En ben ook niet van plan dat weer te doen. Dat is geweest, time to move on. Als je die videoclip van toen nu nog bekijkt! Een wandelende zuurstok was ik, een ventje nog.’’