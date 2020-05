Jamai: ‘Zou hier ook graag een grote singalong met bekende artiesten organiseren’

Hoe gaat het met je?

,,Goed! Ik doe rustig aan. Blijf veel binnen, ga alleen af en toe buiten een rondje lopen. De isolatie vind ik heel vervelend, want ik hou van gezelligheid. Nu voelen andere mensen bijna als de vijand als ik ze zie, heel gek hoe dat gaat.



Qua werk kan ik niet zo veel doen. Ik ben wel bezig met ideetjes voor nieuwe muziek, die ik deel met mijn vaste schrijfpartners. Maar dat gaat toch langzamer, het is lekkerder om samen in de studio te zijn. Verder denk ik na over wat ik op tv wil doen, wat wél kan tijdens de crisis. In Amerika was er de Disney Family Singalong, waarbij grote sterren vanuit huis hun favoriete Disney-liedjes zongen. Zoiets zou ik in Nederland ook wel willen organiseren.’’