Jammer dat er geen eind lijkt te komen aan die zalvende filmpjes van de NPO

Het is een nobel idee van de NPO. Om ons burgers, die steeds harder gaan zuchten en morren deze tweede golf, elke avond een hart onder de riem te steken met portretjes van mensen die de coronacrisis hebben benut om een positieve verandering in hun leven te bewerkstelligen. We Houden Vol heet deze opvolger van Frontberichten, een mantra dat we niet vaak genoeg tegen elkaar kunnen zeggen. Het is alleen zo jammer dat het vaak van die zalvende filmpjes zijn, waar geen eind aan lijkt te komen.