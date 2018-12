Jan Bronninkreef: Door Robinson ben ik nóg relaxter

Laatste kroonju­weel van RTL heet straks Linda de Mol

7:59 John de Mol heeft zijn tanden gezet in The voice of Holland. Als het hem lukt het naar SBS 6 te halen, verliest RTL zijn vlaggenschip. Het resterende kijkcijferkanon ligt ook voor het grijpen, want dat is zijn zus Linda. Hoe groot is het probleem van RTL?