Jan de Hoop voorlopig niet weg bij Ontbijtnieuws

In zijn videodagboek beantwoordt hij kijkersvragen, maar gaat hij ook in op de vraag wanneer hij met pensioen gaat. Eerder had Jan, die dit jaar zijn dertigjarig jubileum viert als presentator van het RTL Ontbijtnieuws , aangegeven dat hij in december zou stoppen als hij 65 wordt. Daar knoopt hij nog twee jaar aan vast, zo heeft hij afgesproken met hoofdredacteur Harm Taselaar.

,,Ik heb samen met Harm, mijn geliefde baas, afgesproken dat ik nog iets langer het Ontbijtnieuws blijf doen. Aan het eind van het jaar teken ik nog voor twee jaar bij, tot mijn verjaardag 18 december 2021 blijf ik het Ontbijtnieuws doen", zegt Jan. ,,Al ga ik dan wel drie dagen in de week werken. Dus langzaam afbouwen. Dat is leuk voor de mensen die graag naar het Ontbijtnieuws kijken. Misschien minder leuk voor de mensen die al lang genoeg van me hebben, maar dat is wat het is."