Jan des Bouvrie naar laatste rustplaats gebracht: ‘Alleen maar witte bloemen’

Hart van weduwe Eddie van Halen ‘in miljoen stukjes’

7 oktober Janie Liszewski, de weduwe van Eddie Van Halen, is kapot van het verlies van haar man. Janie schrijft vandaag op Instagram dat haar hart in een miljoen stukken is gebroken nadat de rockgitarist dinsdag op 65-jarige leeftijd is overleden na een jarenlang gevecht tegen kanker.