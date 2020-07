Jan Dijkgraaf stopt als columnist van Veronica Inside

,,Gordon is de Talpa-ster van wie we allemaal honderd procent zeker weten dat hij bij de Talpa-leiding zou gaan janken over jullie als jullie mij dat briefje zouden laten voorlezen”, schrijft Dijkgraaf in zijn Briefje, een rubriek op zijn website, aan ditmaal Wilfred Genee, de presentator van Veronica Inside .

,,Als ‘Gordon’ namelijk ‘Dreetje Hazes’ was geweest, hadden jullie zitten schateren in de studio. Nu het er eentje van Talpa is, kon het niet. Die beperking was de druppel. Iederéén in de entertainmentwereld is er eentje van Talpa, heeft vriendjes bij Talpa of doet het met iemand van Talpa. Als ik dáár rekening mee moet gaan houden bij de keuze van mijn onderwerpen, ben ik niet langer niemands knecht, maar John de Mols knecht. Ondenkbaar. Dus dit was het. No hard feelings bij mij. Alleen opluchting. En pijn in de portemonnee", aldus Dijkgraaf die zijn contract inleverde en naar eigen zeggen 6000 euro misloopt. ,,Een hele hoop geld. Maar ik vind buikpijn vanwege mijn geloofwaardigheid ook een hoge prijs.”.