Jan Rot nog een keer in De slimste mens: ‘Het is mijn laatste wens’

Na tien jaar keert muzikant Jan Rot terug in kennisquiz De slimste mens . De muzikant is ongeneeslijk ziek en had de wens om nog één keer mee te doen aan de populairste kennisquiz van het land. Hoewel de spelregels voorschrijven dat kandidaten maar eenmaal mogen deelnemen, maakte omroep KRO-NCRV een uitzondering.

Rot, die elke zaterdag een column schrijft voor deze krant, blikte in november terug op een gesprek dat hij kort daarvoor had met Philip Freriks. Hij zei tegen de presentator dat hij nog wel een keertje zou willen meedoen met De slimste mens. ,,Ik denk dat het al vol zit. Daarbij komen vroegere kandidaten eigenlijk niet terug”, aarzelde Freriks. ,,Tenzij het hun laatste wens is”, antwoordde Rot lachend. En zo geschiedde. Donderdag is het zover.

De muzikant deed in 2012 mee aan het eerste seizoen van De slimste mens en verloor in de finale van cabaretier en televisiepresentator Arjen Lubach. Voor de laatste vraag (‘wat weet u van de Moulin Rouge?’) stonden Rot en Lubach beiden op 42 seconden. Na druk overleg van de jury mocht de speler die het laatst aan de beurt was beginnen. Dat was Lubach, die na drie goede antwoorden de buit binnen had.

‘Chemobrein’

Regelmatig heeft de muzikant nog gedacht aan die laatste vraag. Als Lubach één seconde meer had gehad, had Rot de vraag over de Moulin Rouge zelf mogen beantwoorden en had hij wellicht gewonnen. Hoe ver hij het deze keer zal schoppen, zien de kijkers komende week. Rot zegt regelmatig last te hebben van zijn ‘chemobrein’, maar is onverminderd fanatiek.

Deze winter vindt het negentiende seizoen plaats. Opvallend aan de voorbije weken was de deelname van schrijver Frank Heinen. Hij haalde de hoogste dagscore in de historie van De slimste mens met maar liefst 663 seconden. De finale wordt gespeeld op vrijdag 21 januari.

De slimste mens is elke werkdag om 20.40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

