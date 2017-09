Jan Slagter legt zich neer bij genomineerden Televizier-Ring

,,Ik heb me erbij neergelegd dat we nooit genomineerd zullen worden. Maar jullie kennen mijn standpunt." Slagter is het er al enige tijd niet mee eens dat stemmen alleen via internet kan en dat is volgens hem moeilijk voor oudere mensen. Zo ging hij vorig jaar uit protest niet naar het Televizier-Ring-Gala. Zijn uitnodiging stuurde hij terug.

Volgens Slagter is het een tekortkoming van de verkiezing dat het niet openstaat voor verandering. ,,Ik kan er dingen over blijven roepen, maar het heeft geen zin. We weten zelf dat Heel Holland Bakt een goed programma is waar miljoenen mensen naar kijken."

Verdrietig :) Heel Holland Bakt ! https://t.co/kUTdvlzQpp — Jan Slagter (@Jan_Slagter) 28 september 2017

Fantastisch en vernieuwend

Vandaag werd bekendgemaakt dat de Televizier-Ring gaat naar De Beste Zangers, Expeditie Robinson of Zondag met Lubach. Deze programma's maken dit jaar wel kans op de Gouden Televizier-Ring, omdat zij de meeste stemmen kregen van het publiek.