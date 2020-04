Jan Smit: De man met de hamer maakte mij lichamelijk en mentaal helemaal kapot

Hij ‘vreest met grote vreze’ dat zijn concert in het Antwerpse Sportpaleis in oktober niet doorgaat. ,,Het is natuurlijk totaal van ondergeschikt belang wat er nu gebeurt met concerten en festivals. We hopen dat corona zo snel mogelijk de wereld uit is. Laten we hopen dat als de tijd rijp is, als alles weer veilig is, en als de grenzen weer open mogen, dat we elkaar dan weer in de armen mogen sluiten.’’ Zich richtende tot James en Gert: ,,Ik mis jullie mannen. Ik ga echt nog harder mijn best doen om er zo snel mogelijk bovenop te komen, want ik kan niet wachten om op de Evanna (de boot van Verhulst, red.) te komen.’’