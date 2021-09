Jan Smit en Rik van de Westelaken presenteren weer Televizier-Gala

Publieks­lie­ve­ling Robinson weer weggestemd, maar wéér niet naar huis

23 september Het is een curieuze editie van Expeditie Robinson. Door corona konden de kandidaten dit jaar niet naar de Filipijnen, maar reisde het gezelschap af naar eilanden bij Kroatië. Daar is, zo blijkt uit de uitzendingen, veel anders. Het is koud, nat en voedsel is nog schaarser dan op de Filipijnen.