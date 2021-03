Jan Smit heeft sprongen gemaakt na burn-out: ‘Ik ben nu een stuk rustiger’

Jan Smit heeft enorme sprongen voorwaarts gemaakt sinds hij vorig jaar uit zijn burn-out kwam. De zanger en presentator zit nu veel beter in zijn vel, vertelt hij in de YouTube-serie Road to Rotterdam , waarin de vier songfestivalpresentatoren een kijkje achter de schermen geven op weg naar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

,,Ik heb vorig jaar bijna niets gedaan. Toen had ik ook niet heel veel fut en kracht om dingen te doen”, kijkt de Volendammer terug. Jan werkte destijds alleen mee aan de loting van het songfestival en was in mei een van de presentatoren van Love Shine a Light, het alternatief voor het geannuleerde songfestival.

Lees ook PREMIUM Terugkijken en -luisteren: de vijf Nederlandse acts die laatste werden op het Songfestival

,,Ik denk dat ik nu een stuk rustiger ben, dat ik een stuk gecontroleerder in mijn vel zit”, aldus Jan. ,,Hiervoor was het altijd rennen en elke dag van hot naar her. Ik zat heel veel in het buitenland en tussendoor een stukje songfestival of een stukje dit en stukje dat. Nu ligt echt de focus op het songfestival. Dus ja, dat is denk ik een grote winst.”

Jan hoeft zich de komende maanden alleen nog maar te focussen op de halve finales en de finale. ,,En dat geeft mentaal heel veel rust.”

Lees verder onder de video.

Publiek

Jan kan er serieus rekening mee houden dat er publiek aanwezig is bij het liedjesfestijn. Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival, is blij met het voornemen van het kabinet om meer mogelijkheden te creëren voor evenementen waarbij gewerkt wordt met toegangstesten. Volgens hem zou dat een uitkomst zijn voor het songfestival.



‘Met toegangstesten (en zonder avondklok) zou het Eurovisie Songfestival 2021 mét publiek in Rotterdam Ahoy mogelijk moeten zijn’, schrijft Bakker op Twitter. ‘Het zou een fantastisch Open Up-moment zijn voor Nederland, terwijl 180 miljoen mensen kijken’, verwijst hij naar de slogan van het feest.



Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei vandaag bij de persconferentie ‘stap voor stap’ meer mogelijk te willen maken met toegangstesten en het in mei echt ingevoerd te willen hebben.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: