Jan Smit komt niet in de buurt van tv-koningin Linda de Mol

Oh Wat Een Jaar was vanaf het begin een prestigeproject voor Linda de Mol. Ze had jarenlang succes op de zaterdag van RTL 4 met Ik Hou Van Holland, maar besloot dat het tijd was voor wat anders. De 53-jarige tv-ster kwam zelf met het format voor Oh Wat Een Jaar op de proppen en dat legt haar geen windeieren. Al wekenlang gaat ze ongenaakbaar aan kop in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.



Zowel NPO 1 als SBS 6 zette in op amusement tegenover het programma. Maar Sorry Voor Alles noteert op de publieke omroep magere cijfers. De verrassingsshow van Jan Smit opende nog met 820.000 kijkers, maar daar zijn er inmiddels een kleine 200.000 belangstellenden van afgehaakt.



Ook SBS 6 weet het niet te bolwerken op de zaterdagavond. De familieshow van Winston en Renate Gerschtanowitz noteerde gisterenavond slechts 416.000 kijkers. Daarmee is het terug te vinden op plek 22 in de kijkcijferlijst. Een resultaat dat toch enigszins teleurstellend moet zijn voor Winston, die speciaal voor het grote amusement de overstap maakte van RTL 4 naar SBS 6.



Top 5 best bekeken programma's op de zaterdagavond volgens Stichting Kijkonderzoek:

1. Oh Wat Een Jaar - RTL4 - 1.852.000

2. Achtuurjournaal - NPO1 - 1.603.000

3. Kassa - NPO1 - 1.319.000

4. Studio Sport Eredivisie - NPO1 - 1.318.000

5. &Chantal - RTL4 - 1.172.000