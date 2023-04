Jan Smit verzette zich tegen keuze voor Mia en Dion als songfestivalact en stapt uit de selectiecommissie

Verdeeld

Zijn beslissing te vertrekken heeft geen gevolgen voor zijn werk In Liverpool. Smit verzorgt over drie weken gewoon het tv-commentaar tijdens het songfestival. Dat doet hij naast Cornald Maas, die nog wél in de selectiecommissie zit. De andere leden zijn radio-dj's Sander Lantinga en Carolien Borgers, oud-dj en presentatrice Hila Noorzai en algemeen directeur Eric van Stade van AvroTros.

Opvallend genoeg sprak AvroTros in november in de persverklaring nog over een unaniem besluit van de selectiecommissie, waarbij ook nog eens werd benadrukt hoe blij de leden met hun keus waren. De song had ‘grote indruk gemaakt op de voltallige selectiecommissie’, stond in de verklaring. Directeur Van Stade werd daarbij nog geciteerd: ‘De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen’.