Jan Smit wil winst maken met verkoop Volendams dijkhuis

Marilyn Manson gewond door vallend decorstuk

10:39 De Amerikaanse shockrocker Marilyn Manson (48) is gisteravond gewond geraakt tijdens een concert in New York. Een stuk van het decor zou bovenop hem zijn gevallen. De zanger werd op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis, melden Amerikaanse media. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat.