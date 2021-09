Jandino Asporaat en vrouw verwachten derde kindje: ‘God sta me bij’

Ongewild verbonden door die ene aanslag: Floortje Dessing en Sinan Can maakten docu over 9/11

3 september De één ging naar Amerika, de ander naar Afghanistan. Floortje Dessing en Sinan Can maakten een documentaire over de impact van 11 september, twintig jaar na de aanslag. Door de huidige chaos in Afghanistan is hun tweeluik actueler dan ooit.