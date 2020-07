Jandino Asporaat gaat droom achterna: stad op Curaçao bouwen

,,Als kind was ik altijd al een dromer. (...) Zoals velen van jullie al weten, is mijn droombaan architect. Complete buurten creëren lijkt mij echt geweldig, maar zoals bij vele dromen kost het tijd voor ze uiteindelijk uitkomen of zoals in vele gevallen komen ze helemaal niet uit", schrijft Jandino bij een foto van zichzelf in een stuk ongerepte natuur.



Geduld is volgens Jandino het sleutelwoord. ,,Het is toch grappig hoe God werkt. Soms willen wij dingen en wel nu meteen, maar dan zegt God: 'wacht even en heb geduld, ik geef het aan je zodra je er klaar voor bent.' Dat betekent dat jij jezelf moet gaan voorbereiden op wat komen gaat en dat is dus precies wat ik de afgelopen jaren heb gedaan", aldus Jandino.



In samenwerking met een woningcorporatie en een energiebedrijf gaat de cabaretier op een gebied met een oppervlakte van 132 hectare New Korsou bouwen. De belangrijkste pijlers van de stad zijn volgens de plannen ‘digitalisering, duurzaamheid, inclusiviteit en educatie’. Er wordt als alles volgens plan verloopt in 2023 begonnen met de bouw van de nieuwe stad.