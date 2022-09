Jandino maakt kans op vierde Gouden Kalf, ook Costa 2.0 en Linda de Mol in de race

,,Het is elke keer weer een verrassing als je genomineerd wordt en het publiek op je stemt", reageert Jandino enthousiast. ,,Ik vind het ook zo bijzonder als ik op straat wordt aangesproken. Soms door gezinnen, die al vanaf jongs af aan kijken. Ik hoop dat het publiek stemt, dat we een hele boerderij aan kalveren krijgen”, grapt hij verwijzend naar de drie keer eerder dat hij het beeldje won.

Dat deed hij één keer samen met Jon Karthaus, de regisseur van de Costa -film. ,,Jon gun ik heel veel. Die gun ik ook zeker een Gouden Kalf. Maar ik gun het ons iets meer, maar als hij wint dan weet ik zeker dat die in goede handen terecht komt.”

,,Ik vind dit eigenlijk een van de leukste kalveren", reageert Karthaus. ,,Omdat dat echt een prijs is die van de kijkers aan de makers wordt gegeven. Ik hoop dat Costa zo iconisch is dat iedereen daar op gaat stemmen.”

Stemmen op de publieksprijs van de Gouden Kalveren kan vanaf morgen 19.30 uur tot maandag 26 september via Filmfestival.nl.

