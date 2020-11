Jandino maakte in het geheim Judeska-film (en die is volgende maand te zien)

In deze film gaat Tante Judeska in lockdown op het landgoed van de familie van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit zorgt voor flink oplopende spanningen die uitmonden in een hilarische veldslag tussen de twee kampen. Behalve Asporaat zijn ook Cynthia Abma, Arjan Ederveen en Humberto Tan in de film te zien.

December

Asporaat besloot de komedie te gaan draaien nadat vanwege de coronacrisis de opnames van Bon Bini 3 moesten worden verplaatst naar 2021. Judeska in da house is vanaf 10 december in de Nederlandse bioscopen te zien.

Het is de tweede grote Nederlandse speelfilm die in december wordt uitgebracht. Het oorlogepos De Slag om de Schelde, over de grootste slag die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied plaatsvond, is vanaf 17 december te zien. Producent Alain de Levita duikt met de film in het gat dat is gevallen in de bioscopen doordat alle grote Hollywood-blockbusters tot ver in 2021 zijn uitgesteld.