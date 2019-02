Jandino: vullen New Yorkse comedyclubs was uitdagend

Jandino Asporaat vond het een grote uitdaging om comedyclubs in New York te vullen. ,,Ik was letterlijk op straat aan het hosselen om mensen er naartoe te krijgen", zegt de komiek, die voor een nieuw SBS-programma het probeert te maken als stand-upcomedian in New York, in RTL Late Night.