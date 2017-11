Janneke de Bijl wint cabaretprijs Cameretten

Robinson-Imke: Carlos en ik hebben geen relatie

25 november Het houdt de kijkers van Expeditie Robinson al weken bezig: zijn Imke en Carlos nu wel of niet een stelletje? De twee kandidaten zijn meermaals knuffelend in beeld gebracht, maar van een relatie is volgens de 25-jarige Imke absoluut geen sprake. ,,Nee, hoor. We hebben beiden een relatie en zitten zelfs met zijn viertjes in een groep op Whatsapp. Daar hebben we het vaak over dit soort geruchten, we kunnen er wel om lachen”, vertelt de Enschedese aan deze site.