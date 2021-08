Janny van der Heijden is levend standbeeld voor KWF: ‘Lastig om stil te zitten’

Met Nederland staat op tegen kanker vraagt KWF aandacht voor iedereen die te maken heeft met kanker en haalt ze geld op voor onderzoek en nieuwe ontwikkelingen. Door de intrede van corona zag de stichting het afgelopen jaar tal van acties en evenementen niet doorgaan, waardoor er minder geld werd opgehaald voor onderzoek. En dat niet alleen: het coronavirus heeft ook impact op kankerpatiënten van nu en van de toekomst. Behandelingen werden uitgesteld, er werden een kwart minder diagnoses gesteld en patiënten voelden zich eenzaam.



Tijd om dus letterlijk op te staan tegen kanker. Bekende Nederlanders als Danny Vera, Martien Meiland en Stef Bos dragen hun steentje bij aan de actie, maar ook Janny van der Heijden heeft zich voor de eerste keer aangesloten bij de jaarlijkse show, woensdag te zien op NPO 1. Echter niet zoals we van de presentatrice gewend zijn: ze liet zich transformeren tot levend standbeeld van koningin Wilhelmina. Een hele eer, vertelt Van der Heijden, die nog maar eens het belang van een stichting als KWF benadrukt. ,,Je ziet dat het steeds meer nodig is. Niet alleen onderzoeken, ook het traject erna. Blijvende moeheid na de chemo’s bijvoorbeeld, maar ook dat de ziekte altijd een onderdeel van je leven blijft. Ook daar is aandacht voor nodig.”



Van der Heijden, die zelf ambassadrice is van de borstkliniek, moest heel wat uurtjes in de visagiestoel zitten om tot levend standbeeld omgetoverd te worden. Dat vergt flink wat geduld, maar door de gezelligheid van het team vloog de dag voorbij. Bovendien is het een rare gewaarwording om zo onder handen te worden genomen. ,,Je kijkt continu naar jezelf: lijkt het nog op mij of begin ik op de ander te lijken? Met de schmink zag ik nog wel dat ik het was, maar toen ik ook de bijbehorende kleding en pruik droeg was ik echt wel even verbaasd.”