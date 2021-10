Janny van der Heijden lanceert eigen kledinglijn: ‘Altijd een grote droom geweest’

Van der Heijden schittert al jaren als jurylid in Heel Holland Bakt, maar had nog een grote droom: het ontwerpen van een eigen kledinglijn. Die langgekoesterde wens werd werkelijkheid, toen het Nederlandse kledingmerk KYRA een samenwerking met de culinair journalist wilde aangaan.



Van der Heijden, die zelf vaak kleurrijk gekleed is, wilde zich bij haar kledinglijn focussen op het maken van outfits waar ze zich ‘vrouwelijk én comfortabel’ in zou voelen. De presentatrice koos voor de opvallende kleur rood, maar maakt ook gebruik van rustigere tinten als grijs en beige. De collectie bestaat onder meer uit vesten, colbertjes, blouses, maar ook uit elegante jurken. Ook accessoires, waaronder twee sjaals, zijn aan haar kledinglijn toegevoegd.



Van der Heijden stond samen met haar teckel Nhaan model voor haar eigen collectie. Wat voor prijskaartje er aan de kleding hangt, is vooralsnog niet duidelijk. Op de website van het merk KYRA zijn geen prijzen zichtbaar.



Met haar collectie bevindt Van der Heijden zich nu in het almaar langer wordende rijtje bekende Nederlanders met een kledinglijn. Eerder brachten ook onder meer Yolanthe Cabau, Bridget Maasland, Humberto Tan en Afrojack een eigen modecollectie op de markt.