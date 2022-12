Janny van der Heijden verklapt ‘worsteling’ met Heel Holland Bakt-afwasborstel: ‘Iedereen keek me heel raar aan’

Janny van der Heijden heeft de kandidaten van Heel Holland Bakt voor een klein drama behoed. Het scheelde niet veel of de ovens in de baktent bleven uit.

Janny, die sinds de start in 2013 jureert samen met Robèrt van Beckhoven, verklapt aan Veronica Superguide dat er werd ‘geworsteld’ met de afwas. Janny wist, door het volgen van Masterchef, dat daar flinke problemen mee konden ontstaan. ,,Maar iedereen keek me heel raar aan toen ik dat zei. Uiteindelijk heb ik vaak gehoord: ‘Je had toch wel gelijk, Janny.’’

De culinair publicist legt uit: ,,De bakkers zetten alle vieze vaat in kratten neer. Dat moet dan weer schoon terug, en we hebben natuurlijk geen vijfhonderd kommen staan. Dus als je maar één simpele vaatwasser hebt... Veel succes! Daarnaast kan iedereen die weleens iets met karamel heeft gebakken, zich wel voorstellen wat er gebeurt als je dat niet meteen in water zet.”

Heel Holland Bakt gaat zondag het tiende seizoen in. In de eerste aflevering gaan de bakkers aan de slag met het thema ‘10-jarig jubileum’. Voor de eerste opdracht moeten de kandidaten een taart maken waarmee elke aflevering wordt afgetrapt, namelijk de HHB-leadertaart. Amel, Ben, Erna, Fons, Geraldine, Ingrid, Jan, Mercedes, Sander en Zineb strijden om de titel Beste Thuisbakker van Nederland.

Volledig scherm

