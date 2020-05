Jarige Bono deelt de 60 nummers die 'zijn leven redden’

‘Dit zijn enkele van de liedjes die mijn leven hebben gered’, schrijft Bobo op zijn website bij de lijst met zijn favorieten. ‘Degenen waar ik niet zonder had kunnen leven. Degenen die me van daar naar hier hebben gebracht, van nul tot 60.’ De vier uur durende afspeellijst bevat muziek die hij beluisterde in zijn tienerjaren maar ook nummers van artiesten met wie hij samenwerkte.



Op de lijst staan onder meer Hurt van Johnny Cash, I Want To Hold Your Hand van The Beatles, Ruby Tuesday van The Rolling Stones en Heartbreak Hotel van Elvis Presley. Ook Neon Lights van Kraftwerk, Empire State of Mind van Jay-Z, Get Lucky van Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers en Alicia Keys en Born This Way van Lady Gaga behoren tot Bono’s favoriete liedjes.