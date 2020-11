Jarige Maxime heeft taart op haar neus en Gerard ontmoet een legende

Kijkers zijn beteuterd om vertrek Melda uit Project Rembrandt

23 november Melda Wibawa sneuvelde gisteravond in de gevarenzone van Project Rembrandt. Dat ze voor de derde keer de technische opdracht had gewonnen, kon haar niet redden. Op sociale media zijn kijkers, onder wie meerdere BN’ers, niet te spreken over de beslissing van de jury. Het programma trok 1,3 miljoen mensen naar NPO 1.