Jarige Wendy krijgt ondanks relatiedip toch rozen van echtgenoot

Recent werd bekend dat de relatie van het bekende koppel, dat in 2014 trouwde op Ibiza, in zwaar weer zit. Momenteel wonen Van Dijk en Galjaard ‘gezien de situatie’ regelmatig in verschillende huizen. Momenteel verblijft Wendy van Dijk in hun gezamenlijke woning in het Utrechtse dorp Nigtevecht. Erland Galjaard, die uit een eerder huwelijk al twee dochters heeft, resideert regelmatig in zijn kantoor annex muziekstudio in Amsterdam.

In een korte verklaring aan deze site gaven Van Dijk en Galjaard - die begin vorig jaar stopte als programmabaas bij RTL - enige tekst en uitleg. ,,Het klopt helaas dat ons huwelijk de afgelopen periode wat in zwaar weer is geraakt. Ondanks dat gaan we gelukkig op een goede en positieve manier met elkaar om. In het belang van ons gezin maar ook vanwege de liefde en het respect die we nog steeds voor elkaar voelen.’’ Volgens Mike, de broer en manager van Wendy van Dijk, proberen Wendy en Erland er samen uit te komen. Hij stelde ook dat geen sprake is van een echtscheiding. ,,Hun relatie bevindt zich - zoals ze ook goudeerlijk in hun verklaring stellen - in zwaar weer.’’

Vechten

Wendy, die deze zomer overstapt van RTL 4 naar SBS 6 (onderdeel van Talpa Network van mediamagnaat John de Mol) heeft in de jongste editie van haar eigen ‘geluksblad’ Wendy een korte reactie gegeven op haar relatieperikelen. ,,Zoals jullie vast weten, is het in mijn leven nu stormachtig. Voor mij is het dan echt niet zo fijn bekend te zijn. Als het in de liefde hosanna is, staat het breed uitgemeten in de media, als je moet vechten voor de liefde is dat niet anders.”

Ze deelt ook mooie herinneringen over Erland, waaronder een surpriseparty die hij voor haar organiseerde in Londen met haar familie en vrienden. ,,Allemaal helemaal voor mij naar Londen gekomen! We dineerden met elkaar en later werden de tafels aan de kant geschoven en hebben we tot diep in de nacht staan dansen.” Galjaard gaat vrijwel zeker ook aan de slag bij het bedrijf van John de Mol. Volgens Van Dijk zijn de onderhandeling daarover in een vergevorderd stadium.