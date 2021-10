Jasper Demollin: ‘Versieren is als een koude douche; als je het een paar keer hebt gedaan, valt het wel mee’

Even een klein beetje moderne tv-geschiedenis. Streetlab is in 2014 ontstaan vanuit een echte vriendengroep die, naast Jasper Demollin bestaat uit Daan Boom, Stijn van Vliet en Tim Senders. Ze deden leuke sociale experimenten op straat en dat sloeg aan. Voor die aanstekelijke loltrapperij werden ze in 2015 zelfs genomineerd voor een Televizier-Ring. Later werden die grappen op straat in de categorie ‘vraag de eerste vrouw die je tegenkomt mee uit’ lastiger door de toegenomen bekendheid van de mannen, die desondanks altijd varianten op het oorspronkelijke idee bleven maken.