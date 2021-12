‘Je kunt na Borsato en Hazes niet volhouden dat juicekanalen enkel onzin verkopen’

Zo bespreken de panelleden de columns die Angela de Jong schreef in aanloop naar de aangifte. Wat was haar overweging om de toen nog geruchten die online gingen over Marco Borsato te benoemen? Ook spreken ze over de aangifte die er nu ligt tegen de zanger.



Natuurlijk wordt er teruggekeken op de magistrale ontknoping van het wereldkampioenschap in de Formule 1. Iedereen heeft dat gezien, behalve de ‘onfortuinlijke’ presentator, die zat in Carré bij de oudejaarsconference van Peter Pannekoek (die briljant is). De overwinning van Max brengt euforie met zich mee, maar brengt ook het narcisme van de gemiddelde BN’er aan het licht.



Verder aandacht voor de Big Balance, het nieuwe zaterdagavondprogramma van Hélène Hendriks op SBS 6 en de nieuwe programmering van NPO 3FM. En Seksengelen (Powned) wordt geëvalueerd, inclusief ‘extreme bukkake’. (tip: niet googelen).



Maar wel luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



