'Je moet wel erg somber zijn om dit niet leuk te vinden'

Boer Olke stapt in het huwelijks­boot­je na heftige periode

8 september Boer Olke had begin dit jaar een flinke klap te verwerken: hij verloor zijn vriendin Karen aan kanker. Inmiddels is de oud-deelnemer van Boer zoekt vrouw weer gelukkig in de liefde met Hilda. Vandaag maken de twee bekend in het huwelijksbootje te stappen.