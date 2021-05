Je zag Bram kijken: Mijn vriendin heeft Lil' Kleine zo weer vrij

Het is dat het zo’n ongelofelijke en trieste zaak is en dat er een kind bij betrokken is, anders zou je maar het beste kunnen lachen om de nasleep van de mishandelingszaak rond de rapper Lil’ Kleine en zijn vriendin Jaimie Vaes. Wie een spoedcursus wil van hoe verknipt en incestueus de vaderlandse showbizz in elkaar zit, hoeft slechts de persverklaring onder de loep te nemen die de twee gisteravond vlak voor 23.00 uur de wereld in stuurden.