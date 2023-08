Je zal maar Pieter Omtzigt zijn en je nek uitsteken omdat je het land wilt verbeteren

Drugsdea­ler die The Wi­re-ac­teur Michael K. Williams dodelijke mix verkocht krijgt tien jaar cel

De drugsdealer die twee jaar geleden de dodelijke mix van fentanyl en heroïne verkocht aan acteur Michael K. Williams is door de rechter in New York veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Williams stierf in september 2021 op 54-jarige leeftijd aan een overdosis.