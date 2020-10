Jeangu Macrooy heeft nog geen songfestivalnummer: ‘Nog niet overtuigd’

,,Ik wil zo veel mogelijk nieuwe dingen maken. Zo werken we altijd”, vertelt Jeangu in Miss Podcast van Mischa Blok. ,,Ik zei eerst: ik ga niet met het songfestival ‘in mind’ schrijven, dat doe ik niet als het gaat om inspiratie. Maar als ik iets heb gemaakt, zoals laatst in de studio, hadden we het er wel even over. Is dit dan een kandidaat voor het songfestival? Ik was daar niet van overtuigd. Het is het nog niet.”



Welke criteria Jeangu hanteert, weet hij zelf ook niet goed. Het is volgens hem een gevoel. ,,Soms weet je het gewoon. Soms voel je aan alles, dit is iets wat net iets bijzonderder is dan de andere dingen die ik heb geschreven de afgelopen periode”, aldus de zanger. Dat was ook met Grow, zijn inzending van dit jaar, zo. ,,Dat kun je niet forceren, dat gebeurt gewoon.”



Of een lied goed scoort op het songfestival hangt volgens Jeangu ook af van de presentatie op het podium. ,,Ik denk dat er iets universeels in moet zitten. Het maakt in principe niet uit wat. Maar ik denk dat de mensen die op die avond naar de televisie kijken aan jou moeten zien dat het een echt verhaal is. En het gevoel moeten hebben dat ze het herkennen. Want uiteindelijk zijn het de universele dingen die ons allemaal binden.”