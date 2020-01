‘Jeangu Macrooy kan niet verliezen’

Voor het grote publiek klonk de naam Jeangu Macrooy als Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival donderdagavond bijna net zo onbekend als Duncan Laurence een jaar eerder. Voor zijn collega’s en muziekkenners ligt dat anders. De in Suriname geboren soulzanger bracht in 2017 (High on you) en 2019 (Horizon) albums uit en deed al ervaring op bij onder meer Lowlands en North Sea Jazz. ,,Een fantastische zanger’’, zo prijst zangeres Angela Groothuizen Macrooy aan. ,,Hij heeft een mooie stem en is goed geschoold. Het is soulmuziek, maar ook ‘poppy’. Ik ben ontzettend blij dat hij het is geworden.’’