Jeff Goldblum werd pas na vele smeekbedes gecast voor Jurassic Park

Weinig grote namen uit de internationale filmwereld praten zo makkelijk over het ouderschap als Jeff Goldblum. Met gymnaste en slangenmens Emilie Livingston (zijn derde vrouw na gestrande huwelijken met onder anderen Geena Davis) kreeg hij twee zoontjes: Charlie Ocean (bijna 7) en River Joe (5). In interviews raakt de trotse vader niet over ze uitgepraat. Zo ook niet in het gesprek dat deze krant had met de inmiddels 69-jarige Amerikaan die in de jaren 80 definitief doorbrak met de horrorfilm The Fly.