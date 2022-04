Jelka en Henry in Tropenjaren: ‘Een speeltuin van herkenbaarheid en humor’

spoiler alert / Update Jamie Westland liegt en bedriegt in De Verraders: ‘Iedereen tuint er vol in’

Hij is een gevreesde verrader, maar Jamie Westland doet er alles aan om níét betrapt te worden. In een gloednieuwe aflevering van kijkcijferkanon De Verraders - vrijdag goed voor iets meer dan een miljoen kijkers - richtte Westland niet alleen zijn pijlen op Irene Moors, ook ging hij - geacteerd - uit zijn stekker. Let op: dit artikel bevat spoilers.

16 april